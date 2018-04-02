Назван ТОП-10 самых популярных кроссоверов на вторичном рынке Москвы

Аналитики из «Автостат» подготовили новый рейтинг, в который вошли самые продаваемые модели кроссоверов и внедорожников на вторичном рынке Москвы. Так, был назван ТОП-10 рынка SUV с пробегом в Москве по итогам продаж за первые два месяца этого года.

За отчетный период на московском вторичном рынке было реализовано 12,2 тыс. автомобилей с пробегом, что на 3,4% больше.

Лидирует на рынке кроссовер BMW X5 с результатом 389 проданных штук, что на 6,9% больше. Вторым самым продаваемым кроссовером стал Nissan X-Trail, который был продан в количестве 372 единиц, что на 5,7% больше.

Nissan Qashqai располагается в тройке лидеров с показателем 319 проданных экземпляров, что на 10% больше.

Четвертая и пятая строчка оказались за Mercedes-Benz M-Class (285 ед.; -7,8%) и Volkswagen Tiguan (285 ед., +15,9%).

Во второй пятерке расположились: