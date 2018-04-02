Пока в японской компании работают над возрожденной Toyota Supra, в Сети появляются новые подробности о проекте.

Так, в недавнем интервью с зарубежными журналистами главный инженер проекта рассказал, что возрожденная Toyota Supra не получит механическую коробку, а вместо нее планируется использовать роботизированную трансмиссию с двумя сцеплениями.

Сообщается, что спорткар получит 3,0-литровый рядный шестицилиндровый мотор, который выдаст 450 лошадиных сил мощности.

Напомним, что в основе Toyota Supra расположится та же платформа, что и нового BMW Z4. Несмотря на общую платформу эти практически не получат никаких сходств.