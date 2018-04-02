Пока в японской компании работают над возрожденной Toyota Supra, в Сети появляются новые подробности о проекте.
Возрожденная Toyota Supra не получит механическую коробку
02.04.2018 14:43
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Так, в недавнем интервью с зарубежными журналистами главный инженер проекта рассказал, что возрожденная Toyota Supra не получит механическую коробку, а вместо нее планируется использовать роботизированную трансмиссию с двумя сцеплениями.
Сообщается, что спорткар получит 3,0-литровый рядный шестицилиндровый мотор, который выдаст 450 лошадиных сил мощности.
Напомним, что в основе Toyota Supra расположится та же платформа, что и нового BMW Z4. Несмотря на общую платформу эти практически не получат никаких сходств.
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