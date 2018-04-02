Subaru назвала российские цены на седан Subaru Legacy

Российское подразделение компании Subaru 2 апреля сообщило о стоимости седана Subaru Legacy. Уже в мае этого года продажи седана будет возобновлены и модель будет предлагаться по цене от 2 069 000 рублей.

Автомобиль на российском рынке будет доступен с бензиновым двигателем объёмом 2,5 литра, который имеет мощность 175 лошадиных сил.

В качестве трансмиссии будет доступна коробка Lineartronic CVT. Для разгона до первой сотни седану потребуется 9,6 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 240 км/ч.

Всего же для покупки будет доступно две версии модели — Elegance и Premium ES. Последняя получила ценник 2 219 900 рублей.

Стоит отметить, что на американском рынке модель предлагается еще и с 256-сильным мотором. Автомобиль получил недавно обновился и получил изменения во внешности и салоне.

Для россиян Subaru Legacy будет предложен с черной или светлой отделкой салона, а цветовая гамма будет представлена 6 вариантами окраса кузова.