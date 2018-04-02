Быстрейший Mercedes C-Class получит гибридную установку

В компании уже начали разработку нового поколения для семейства Mercedes-AMG C63, презентация которого состоится после 2020 года.

Представитель Mercedes-AMG рассказал в интервью с зарубежными журналистами, что скорее всего автомобиль Mercedes C-Class новой генерации получит гибридную силовую установку.

Использование гибридных технологий это вынужденная мера из-за необходимости соответствия новым нормам экологичности.

Сейчас купе, универсал, кабриолет и седан предлагаются с 4,0-литровым восьмицилиндровым двигателем, мощность которого составляет 475 или 510 л.с.

Купе Mercedes-AMG C63 S с таким двигателем разгоняется до первой сотни за 3,9 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 290 км/ч.