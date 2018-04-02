Geely показала салон гибридной версии седана Geely Emgrand GT

Вместе с опубликованными изображениями в компании рассказали, что презентация гибридной модели пройдет уже через неделю.

Ранее были опубликованы изображения экстерьера автомобиля, а сегодня появились и фото интерьера модели для китайского рынка с названием Geely Borui.

На российском рынке автомобиль известен под названием Emgrand GT.

В салоне гибридной версии седана появится новая панель приборов, будут узоры в виде голубых прямоугольников, появилась новая мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном в топовых версиях и с восьмидюймовым экраном в других комплектациях.

Есть в новом Geely Borui и беспроводная зарядка для смартфонов. О силовой установке производитель не сообщает.