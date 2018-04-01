Как правильно приобрести автомобиль с пробегом: несколько дельных советов

Если Вы задумываетесь о том, чтобы купить б/у машину, то автомобили с пробегом в Москве можно выбрать здесь. Большой ассортимент, разнообразные цены и продукция всех лучших мировых брендов никого не оставят равнодушным. Но перед тем, как тратить свои деньги, необходимо немного разобраться в вопросе покупки автомобиля, бывшего в использовании. На что обратить внимание при выборе, какие нюансы учитывать, с чем лучше вообще не связываться? В этих вопросах необходимо разобраться более подробно.

Авто с пробегом иногда бывает лучше, чем новое

Далеко не всегда имеющее пробег транспортное средство однозначно является чем-то хуже, чем только сошедший с конвейера автомобиль. В народе давно сложилось стойкое мнение о том, что удачные модели 90-х и 2000-х готов по многим параметрам намного лучше современного автопрома и часто именно на них стоит обращать внимание в первую очередь. К примеру. Вряд ли кто-то будет спорить, что обладание стареньким 10 летним Мерседесом – это намного хуже, чем покупка совершенно новой Лады Калины. Также большой популярностью пользуются, к примеру, «девятки» — отличные проверенные временем машины, которые могут надежно работать практически в любых условиях.

Но чтобы получить от б/у авто пользу, его нужно правильно выбирать. Рассмотрим основные рекомендации специалистов по этому поводу.

Прежде всего – необходимо узнать реальный пробег автомобиля. Если на спидометре указано пройденное расстояние не в одну сотню тысяч километров, то такую машину лучше обойти стороной. Чрезмерный износ деталей обязательно даст о себе знать и потребует значительных финансовых вложений в ремонт.

Часто б/у транспорт продается со скрученными счетчиками километров, поэтому узнать по ним реальный пробег практически невозможно. Единственный вариант в таком случае – визуальный осмотр. И из этого вытекает следующая рекомендация.

На осмотр авто необходимо взять с собой друга или знакомого специалиста по технике

У каждого человека обязательно есть такой друг или хороший знакомый, который помешан на машинах, самостоятельно чинит любые поломки и может с одного взгляда указать на все плюсы и минусы определенного транспортного средства. Отправляясь на осмотр предлагаемого авто с пробегом, такого друга обязательно нужно захватить с собой.

Необходимо прихватить с собой толщиномер и проверить кузов

Именно эта часть конструкции является одной из самых дорогих и практически не поддается ремонту. Поэтому требуется устроить тщательный визуальный осмотр кузова, а также проверку толщиномером. Так можно оценить толщину лакокрасочного покрытия и выявить места ремонта, где могут быть скрыты серьезные дефекты.

Даже этих рекомендаций достаточно, чтобы не допустить серьезных ошибок и купить приемлемое по качеству б/у авто.