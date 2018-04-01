Владельцы автомобилей компании Volkswagen готовят иск против компании

Дизельный скандал с компанией Volkswagen начался еще в 2015 году, но пока немецкому концерну не удалось решить все проблемы с дизельными автомобилями.

Вчера портал «Твоё Авто» сообщал, что в США на открытых площадках стоят сотни тысяч выкупленных дизельных автомобилей марки, а сегодня стало известно, что против компании еще готовится коллективный иск.

На Volkswagen намерены подать в суд около 10% клиентов, которые недовольны качеством обслуживания их дизельных автомобилей.

Как удалось узнать СМИ, после того как компания провела процедуру изменения работы дизельных моторов и исправила свои ошибки, в них упала мощность, а некоторые и вовсе вышли из строя.

Такие сервисные работы вызвали недовольство владельцев автомобилей и они собрались на компанию подать в суд.