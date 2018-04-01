Эксперты назвали Топ-5 надежных кроссоверов по цене до 500 000 рублей

Автомобильные эксперты проанализировали вторичный рынок России и подготовили рейтинг, в который вошли кроссоверы и внедорожники стоимостью до 500 тысяч рублей, которые считаются надежными.

Так, на первое место автомобильные эксперты определили кроссовер Nissan X-Trail 2004 года. Стоимость автомобиля с 2,5-литровым 165-сильным мотором в среднем на рынке подержанных автомобилей составляет 450 тысяч рублей.

В топовых комплектациях модель еще имеет кожаные сидения и оснащены климат-контролем. На втором месте рейтинга расположился Mitsubishi Outlander 2008 года. Этот внедорожник также можно купить в хорошем состоянии по цене до 500 тысяч рублей. В нем будет полноприводная система и двухлитровый 136-сильный двигатель.

За 400 тысяч рублей в среднем можно купить и KIA Sportage 2006 года. У автомобиля отмечают наличие рамной конструкции, надежный полный привод и наличие двухлитрового 128-сильного двигателя. Следующим в Топ-5 располагается Subaru Forester 1999 года.

Его на «вторичке» можно приобрести за 390 тысяч рублей, но рекомендуется обращать внимание на его состояние. За 500 тысяч рублей на вторичном рынке можно купить и кроссовер Skoda Yeti 2012 года выпуска, оснащенный 105-сильным 1,2-литрвоым двигателем.