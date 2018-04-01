Обновлённый спорт-седан Lexus IS сможет добывать криптовалюту

Для майнеров инженеры компании Lexus выпустили спецверсию спортивного Lexus IS. В этой модели встроили ферму для добычи криптовалюты.

В компании для спорткара заработали специальное программное обеспечение, которое на ходу может добывать 10 самых популярных «коинов».

Скорость майнига напрямую зависит от скорости движения Lexus IS — чем больше скорость, тем больше майнер получит криптовалюты.

Стоит отметить, что вся эта информация распространяется в Сети как первоапрельская шутка и не является достоверной.