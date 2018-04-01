Через 10 лет ожидается огромное количество новых электрокаров, но пока они не популярны и считаются очень дорогими.
Компания BMW не спешит массово выпускать электрокары
01.04.2018 16:53
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В компании BMW уже заявили, что пока не планируют массово выпускать электрические автомобили.
Руководство баварского автопроизводителя это объясняет тем, что в данный момент электрические модели не выгодные и они экономически нецелесообразные.
Несмотря на такое заявление, BMW инвестирует огромные деньги в производство электрокаров, а также их разработки. Видимо в BMW не намерены отставать от других мировых компаний и не хотят оказаться в роли догоняющих.
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