Компания BMW не спешит массово выпускать электрокары

Через 10 лет ожидается огромное количество новых электрокаров, но пока они не популярны и считаются очень дорогими.

В компании BMW уже заявили, что пока не планируют массово выпускать электрические автомобили.

Руководство баварского автопроизводителя это объясняет тем, что в данный момент электрические модели не выгодные и они экономически нецелесообразные.

Несмотря на такое заявление, BMW инвестирует огромные деньги в производство электрокаров, а также их разработки. Видимо в BMW не намерены отставать от других мировых компаний и не хотят оказаться в роли догоняющих.