Серьезная авария произошла 30 марта в Рязанской области.
Жесткое ДТП в Михайловском районе: погиб человек, трое пострадали
31.03.2018 21:05
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Жесткое ДТП произошло в Михайловском районе. В аварии погиб один человек, трое пострадали.
Как предварительно установили сотрудники ГИБДД, 30 марта в 22.30 на 194 километре автодороги М6 «Каспий», недалеко от деревни Степановка Михайловского района, столкнулись «Тойота Королла» и ВАЗ 2114.
В результате аварии погиб один человек, трое получили травмы. Пострадавшие доставлены в Михайловскую межрайонную больницу.
Полиция выясняет детали происшествия.
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