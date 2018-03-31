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Жесткое ДТП в Михайловском районе: погиб человек, трое пострадали

ДТП
31.03.2018 21:05
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Серьезная авария произошла 30 марта  в Рязанской области.

Жесткое ДТП произошло в Михайловском районе. В аварии погиб один человек, трое пострадали.

Как предварительно установили сотрудники ГИБДД, 30 марта в 22.30 на 194 километре автодороги М6 «Каспий», недалеко от деревни Степановка Михайловского района, столкнулись «Тойота Королла» и ВАЗ 2114.

В результате аварии погиб один человек, трое получили травмы. Пострадавшие доставлены в Михайловскую межрайонную больницу.

Полиция выясняет детали происшествия.

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