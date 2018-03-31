ДТП двух маршруток на Московском шоссе в Рязани парализовало движение. Эта авария произошла на остановке у «ТЦ Барс».

Как сообщают очевидцы аварии в группе «Подслушано у водителей в Рязани», ДТП произошло вечером в субботу, 31 марта, на Московском шоссе на остановке у «ТЦ Барс».

Там столкнулись две маршрутки и легковой автомобиль. Остальные детали аварии пока неизвестны.

Пользователи соцсети сообщают, что из-за аварии образовалась большая пробка.