Сегодня на перекрестке проспекта Буденновского и улицы Красноармейской маршрутка притерла легковушку.

Маршрутка и легковушка столкнулись на остановке в центре Ростова 31 марта около 18.30. столкнулись в Ростове. Происшествие случилось на пересечении проспекта Буденновского и улицы Красноармейской около 18.30.

Как сообщают. свидетели аварии, водитель легкового автомобиля собирался припарковаться на остановке. Водитель маршрутки № 55 в этот момент подъезжал к остановке. Увидев его, водитель легковушки попытался вырулить прямо перед ним, но не успел.

В результате транспорте средства столкнулись. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Автобус лишь помял машину.

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