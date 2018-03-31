Возгорание автобуса с пассажирами произошло на остановке в Находке.

На остановке в Приморье горел пассажирский автобус с людьми. Этот опасны инцидент произошел утром 31 марта.

Автобус воспламенился в районе автобусной остановки «Мореходное училище». После возгорания водитель автобуса эвакуировал всех пассажиров на улицу и приступил к тушению пожара.

Через минуту на помощь к нему пришла бригада пожарных. Они обнаружили, что в салоне автобуса горело кресло водителя и приборная панель.

В 10.40 пожар был локализован, а в 10.50 потушен. Никто из людей не пострадал.

При тушении было задействовано 3 человека личного состава и 1 единица техники.