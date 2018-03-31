Автомобиль протаранил гужевую повозку в Башкирии, погиб извозчик

Вечером в минувшую пятницу в Нуримановском районе Башкирии произошло смертельное ДТП

Накануне вечером автомобиль протаранил гужевую повозку в Башкирии, при этом погиб извозчик. Этот смертельное ДТП произошло в Нуримановском районе республики.

Как выяснили сотрудники ГИБДД, Hyundai Solaris под управлением 48-летнего уфимца ехал в направлении села Красная Горка и врезался в попутную гужевую повозку.

В результате удара скончался на месте 57-летний извозчик.