Вечером в минувшую пятницу в Нуримановском районе Башкирии произошло смертельное ДТП
Автомобиль протаранил гужевую повозку в Башкирии, погиб извозчик
31.03.2018 19:26
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Накануне вечером автомобиль протаранил гужевую повозку в Башкирии, при этом погиб извозчик. Этот смертельное ДТП произошло в Нуримановском районе республики.
Как выяснили сотрудники ГИБДД, Hyundai Solaris под управлением 48-летнего уфимца ехал в направлении села Красная Горка и врезался в попутную гужевую повозку.
В результате удара скончался на месте 57-летний извозчик.
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