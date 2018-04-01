Названы самые лучшие иномарки на вторичном рынке до 350 тысяч рублей

Автомобильные эксперты подготовили рейтинг автомобилей, которые являются лучшими на вторичном рынке в ценовом сегменте до 350 тысяч рублей. В списке оказались только иномарки.

Рейтинг был подготовлен Daily-Motor.ru и в него вошло пять иномарок. Так, был составлен ТОП-5 лучших подержанных иномарок до 350 000 рублей‍, который возглавил Kia Rio второго поколения.

Эксперты отмечают, что это будет самым лучшим предложением на вторичном рынке за 350 тысяч рублей. К тому же в этой машине доступные кузовные запчасти, а в дальнейшем его также без проблем можно перепродать.

На второй строчке расположился Nissan Almera Classic. За сумму до 350 тысяч рублей можно приобрести экземпляр в хорошем состоянии, однако эксперты предупреждают, что при выборе автомобиля в хорошем состоянии придется посмотреть немало предложений.

В Nissan Almera Classic «болячки» проявляются с большим пробегом. Третье место в списке определили для Renault Logan/Renault Sandero, правда тут эксперты рекомендуют выбирать модели с механической коробкой передач.

За 300-350 тысяч рублей можно выбрать Chevrolet Lacetti, которые охарактеризовали как надежный автомобиль с просторным салоном и легким в обслуживании. Ну и на пятой строчке ТОП-5 располагается Mitsubishi Lancer девятого поколения.