Geely представила новый седан Emgrand GT на официальных фото

Новая версия автомобиля, которая на китайском рынке известна под названием Borui/GC9, была показана производителем на официальных изображениях. Новинкой становится гибридная модификация автомобиля, хотя ранее предполагалось, что это будет спортивная версия седана.

Официальное название для гибридного седана будет Borui GE/Emgrand GT. Этот автомобиль получит новую радиаторную решетку, иной передний и задний бамперы, а также светодиодную оптику.

В составе силовой установки по предварительным данным будет располагаться турбированный 1.5-литровый двигатель, электромотор и семискоростная роботизированная коробка передач с двойным сцеплением.

Гибридный седан можно будет заряжать от обычной розетки. На китайском рынке Borui GE/Emgrand GT появится до конца этого года.