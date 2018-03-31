Новая версия автомобиля, которая на китайском рынке известна под названием Borui/GC9, была показана производителем на официальных изображениях. Новинкой становится гибридная модификация автомобиля, хотя ранее предполагалось, что это будет спортивная версия седана.
Geely представила новый седан Emgrand GT на официальных фото
31.03.2018 12:15
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Официальное название для гибридного седана будет Borui GE/Emgrand GT. Этот автомобиль получит новую радиаторную решетку, иной передний и задний бамперы, а также светодиодную оптику.
В составе силовой установки по предварительным данным будет располагаться турбированный 1.5-литровый двигатель, электромотор и семискоростная роботизированная коробка передач с двойным сцеплением.
Гибридный седан можно будет заряжать от обычной розетки. На китайском рынке Borui GE/Emgrand GT появится до конца этого года.
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