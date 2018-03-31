В Скандинавии хорошо продаются только гибридные Range Rover

В Скандинавии стал доступен для заказа гибридный Range Rover и как оказалось на него приходится больше всего заказов. Сейчас на рынке предлагаются гибридные версии обычного Range Rover и модификации Range Rover Sport PHEV.

На эти варианты приходится более 90% от всех заказов на автомобили марки, пишет портал «Колеса.ру». Впрочем, причиной столь высокого спроса называют в том числе и льготы, которые предоставляет Скандинавия.

При этом стоит отметить, что льготы на покупку авто стали предоставлять во многих странах.

В Великобритании на гибридные Range Rover и Range Rover Sport приходится 20% от всех продаж марки, а вот по количеству реализованных штук лидирует Китай, где только на этот год компания запланировала продажи в количестве не менее 2,5 тыс. единиц.