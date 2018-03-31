Lada 1200S за 10 тысяч долларов выставлена на продажу в США

В Америке за «копейку» запросили 10 тысяч долларов, что в пересчете составляет 576 тыс. рублей.

Экспортный вариант ВАЗ-21013 1986 года продает житель штата Нью-Джерси. Как он указал в объявлении, машина находится в прекрасном состоянии и за всю свою историю она проехала 44 862 километра.

Под капотом «копейки» установлен 1,2-литровый карбюраторный мотор, который выдает 63 лошадиных силы.

Трансмиссия в экспортной ВАЗ-21013 4-ступенчатая механическая. В объявлении владелец «копейки» указал, что эта машина очень хорошо привлекает внимание прохожих.

Некоторые даже подходят и рассказывают, что знакомы с таким автомобилем, ведь раньше в их семье тоже был такой автомобиль. Стоит отметить, что экспортный вариант данной модели назывался Lada 1200S.