Super 8 превратила Jeep Wrangler в гостиничный номер с кофемашиной‍

Компания Super 8, занимающаяся гостиничным бизнесом, показала свой концепт Roadm8, который создан на базе Jeep Wrangler прошлого поколения.

Американский внедорожник получил очень большое количество эксклюзивных элементов в интерьере, кофемашину, холодильник и мультимедийную развлекательную систему.

Roadm8 был продемонстрирован на автосалоне в Нью-Йорке. Там рассказали, что в отделке внедорожника использовали ткань и натуральное дерево, которые можно встретить в гостиничных номерах сети гостиниц Super 8.

На подголовниках передних кресел во внедорожнике разместили планшеты, а за передним пассажирским креслом установили автомобильный холодильник и кофемашину.

Одним из самых интересных деталей внедорожника стал капот, на обратной стороне которого нанесли аэрографию.