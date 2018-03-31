О том, что BMW в 2019 году не будет участвовать на автосалоне в Детройте рассказали представители компании.
BMW в 2019 году не будет участвовать на автосалоне в Детройте
31.03.2018 11:39
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Как объяснили в компании, решение пропустить автосалон в Детройте в следующем году было принято из-за выставки CES в Лас-Вегасе.
Оба мероприятия проходят в январе, однако в связи с тем, что автомобили с каждым годом становятся технологичнее, их лучше показывать на выставке потребительской электроники.
Подобное решение ранее принял и Mercedes-Benz. Между тем организаторы Детройтского автосалона уже задумались о возможности перенести мероприятие на осень.
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