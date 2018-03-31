Как сообщается, в Германии BMW отзовет более 11 тыс. машин из-за недопустимых механизмов. В частности, речь идет о механизмах, которые искажают показатели выброса вредных веществ.

Такие механизмы недопустимы в автомобилях и были установлены в моделях 750d и M550d. В свое время в BMW заявили, что около 11 тысяч автомобилей с дизельными установками имеют незаконное программное обеспечение, которое было разработано изначально для моделей X5 и X6, но в итоге появилось на моделях пятой и седьмой серии.

Тогда представители компании рассказали, что ПО было установлено по ошибке и никакой цели занизить показатели выхлопа не было.