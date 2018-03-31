Российский внедорожник все также пользуется спросом за пределами России и остается бестселлером «АвтоВАЗа» несмотря на выход на рынки седана Весты.

Как сообщает Автостат, LADA 4×4 остается самой популярной моделью «АВТОВАЗа» за рубежом по итогам прошлого года.

На экспорт российский автогигант отправил 10,1 тыс. автомобилей, но это без учета стран, которые входят в Таможенный Союз.

Более половины от общих экспортных поставок пришлось на внедорожник LADA 4х4 – 5,7 тыс. ед. Вторым по популярности в прошлом году стал седан Лада Веста.

Объём поставок этой модели за рубеж составил 2,2 тыс. единиц. Отмечается, что в этом году на европейский рынок начнут поставлять и универсалы LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross.

По мнению экспертов в дальнейшем ситуация изменится и бестселлером АвтоВАЗа за рубежом станет Веста.