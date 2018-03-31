Российские аналитики из «Автостат» подготовили рейтинг самых популярных автомобилей премиум-сегмента на вторичном рынке по итогам продаж за январь-февраль 2018 года.
В России назвали самые популярные премиальные автомобили с пробегом
За отчетный период в нашей стране было реализовано 68 155 подержанных премиальных авто, а это оказалось немного выше прошлогоднего результата.
Чаще всего на рынке подержанных премиальных авто продается Mercedes-Benz E-Klasse. За первые два месяца года их было продано в количестве 4 560 единиц, что оказалось ниже показателей прошлого года на пять процентов.
На второй строчке располагается BMW 5-й серии с показателем 4 274 проданных штук, что на один процент больше.
Третий результат показал Mercedes-Benz C-Klasse, продажи которого просели на три процента и составили 3 000 единиц.
Четвертая и пятая строчка в списке самых популярных премиальных автомобилей с пробегом оказалась за Audi A6 (2954 ед.; +3%) и BMW 3-й Серии (2937 ед.; +3%).
Во второй пятерке лидеров по продажам оказались:
BMW X5 (2888 ед.; -3%),
Lexus RX (2507 ед.; -8%),
Audi A4 (2379 ед.; +2%),
Mercedes-Benz S-Klasse (2070 ед.; -9%),
Mercedes-Benz M-Klasse (1738 ед.; +1%).