В России назвали самые популярные премиальные автомобили с пробегом

Российские аналитики из «Автостат» подготовили рейтинг самых популярных автомобилей премиум-сегмента на вторичном рынке по итогам продаж за январь-февраль 2018 года.

За отчетный период в нашей стране было реализовано 68 155 подержанных премиальных авто, а это оказалось немного выше прошлогоднего результата.

Чаще всего на рынке подержанных премиальных авто продается Mercedes-Benz E-Klasse. За первые два месяца года их было продано в количестве 4 560 единиц, что оказалось ниже показателей прошлого года на пять процентов.

На второй строчке располагается BMW 5-й серии с показателем 4 274 проданных штук, что на один процент больше.

Третий результат показал Mercedes-Benz C-Klasse, продажи которого просели на три процента и составили 3 000 единиц.

Четвертая и пятая строчка в списке самых популярных премиальных автомобилей с пробегом оказалась за Audi A6 (2954 ед.; +3%) и BMW 3-й Серии (2937 ед.; +3%).

Во второй пятерке лидеров по продажам оказались:

BMW X5 (2888 ед.; -3%),

Lexus RX (2507 ед.; -8%),

Audi A4 (2379 ед.; +2%),

Mercedes-Benz S-Klasse (2070 ед.; -9%),

Mercedes-Benz M-Klasse (1738 ед.; +1%).