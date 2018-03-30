Представители компании Cadillac рассказали о планах по развитию модельной линейки. Уже к 2020 году производитель обновит существующие модели и создаст несколько новинок.

К слову одной из последних новинок стал кроссовер XT4, который был представлен несколько дней назад. В целом Cadillac к 2020 году представит два новых кроссовера и седан, последний будет заменой ATS, CTS и XTS.

Еще появится и новое поколение автомобиля Escalade. Первыми получат обновление существующие модели, а после этого появятся и новинки.

Так, первым станет серийная версия кроссовера ХТ4, затем будет представлен новый CT5, а в 2020 году смену поколений переживет и Escalade. К 2020 году появится и новый флагманский кроссовер, правда о нем никаких подробностей нет.