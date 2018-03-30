Audi для Китая представила удлиненный кроссовер Audi Q5 L

Немецкий автопроизводитель специально для Китая подготовил удлиненный вариант своего кроссовера Audi Q5.

В отличие от стандартного кроссовера длиннообразный вариант получил колесную базу больше на 88 мм.

Габариты новинки составляют: 4765/ 1893/1659 мм, а расстояние между осями будет 2 908 мм. Audi Q5 L получил такой же список оснащенность, что и стандартная версия кроссовера.

Линейка двигателей представлена турбированным двухлитровыми моторами мощностью от 190 до 252 л.с. Среди трансмиссий будет семискоростной робот и система полного привода. О стоимость удлиненного кроссовера пока не сообщается.