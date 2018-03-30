Kia представила бюджетную версию популярного кроссовера Kia Sportage‍

Корейская компания Kia представила новую бюджетную модель, которая создана на платформе старого кроссовера Sportage. Новинка ориентирована на китайский рынок, но не исключено, что в дальнейшем она выйдет за пределы этой страны.

Бюджетный Kia Sportage создали на платформе кроссовера 2010 модельного года и он будет располагаться на ступень выше Kia KX3.

Стоит отметить, что новинка не очень сильно похожа на модели KX3 и KX5, последний в РФ продается как именем Sportage.

При этом в ней установили современные опции и качественный салон. Уже в базовом оснащении нового кроссовера доступен сенсорный экран мультимедийной системы и цифровая панель приборов.

Также в качестве опции для кроссовера предлагается панорамная крыша, камера заднего вида, подогрев сидений, а также системы слежения за полосой движения и экстренного торможения. Стоит отметить, что от старого Sportage новому кроссоверу досталась не только платформа, но также и мотор.

Модель будет доступна с 2,0-литровым 161-сильным атмосферным двигателем, для которого предусмотрен 6-диапазонный «автомат» или шестиступенчатая «механика», привод только передний.

Минимальная цена новинки в пересчёте на рубли составит от 1,3 млн руб. Стоит отметить, что России текущая генерация Kia Sportage стоит от 1 219 900 рублей.