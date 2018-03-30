Автомобиль BMW с двигателем от Honda выставили на продажу‍

Объявление о продаже автомобиля BMW 3-серии в кузове E30 появилось на eBay. За выставленный на продажу экземпляр просят 15 тысяч фунтов стерлингов или 1,2 миллиона рублей.

Автомобиль оснащен силовым агрегатом от родстера Honda S2000, регулируемой винтовой подвеской, а также тормозами от М3.

Мощность двигателя в «трешке» составляет 370 лошадиных сил, при этом отмечается, что при внесении некоторых изменений мощность можно увеличить до 456 лошадиных сил.

Вес машины составляет 970 лошадиных сил. Также в купе есть обвес из стеклопластика, каркас безопасности, съемный руль и спортивные сидения.