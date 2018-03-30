Genesis в Нью-Йорке представила концепт купе Essentia

Новинка была представлена в рамках Нью-Йоркского автосалона и получила некоторые дизайнерские решения от концепта кроссовера Genesis GV80.

В основе концепта лежит углепластиковый монокок, а отличительным стали двери типа «крыло бабочки». Какой силовой установкой оснащен новый Genesis Essentia и какие типы трансмиссий будет предложены в компании не рассказали.

При этом отметили, что в новинке будет несколько электромоторов, а аккумулятор расположится в центральном тоннеле.

Предполагается, что электромоторы будут располагаться на каждом колесе. Разгон купе до первой сотни будет за три секунды. О серийном производстве Genesis Essentia не сообщается.