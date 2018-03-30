Премиальная марка Genesis провела презентацию нового концепта, который получил название Genesis Essentia.
Genesis в Нью-Йорке представила концепт купе Essentia
30.03.2018 13:18
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Новинка была представлена в рамках Нью-Йоркского автосалона и получила некоторые дизайнерские решения от концепта кроссовера Genesis GV80.
В основе концепта лежит углепластиковый монокок, а отличительным стали двери типа «крыло бабочки». Какой силовой установкой оснащен новый Genesis Essentia и какие типы трансмиссий будет предложены в компании не рассказали.
При этом отметили, что в новинке будет несколько электромоторов, а аккумулятор расположится в центральном тоннеле.
Предполагается, что электромоторы будут располагаться на каждом колесе. Разгон купе до первой сотни будет за три секунды. О серийном производстве Genesis Essentia не сообщается.
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