Весь тираж электрических гиперкаров Rimac распродала за три недели

Представленный в прошлом месяце гиперкар Rimac оказался распродан почти за три недели. Его официальная презентация состоялась в марте на автосалоне в Женеве, тогда же было объявлено по приеме заказов.

Тираж модели Rimac C_Two ограничен 150 экземплярами, а стоимость одного составляет 2,1 миллиона долларов или 121 миллион рублей.

При этом в компании рассказали, что клиенты дополнительно к цене заказывали дополнительные опции на сумму до 35 миллионов рублей.

Напомним, что Rimac C Two оснащен электрической силовой установкой, мощность которой составляет 1 888 лошадиных сил. Показатель крутящего момента составляет 2 300 Нм.

Разгон гиперкара до первой сотни осуществляется за 1,85 секунды, а максимальная скорость составляет 412 км/ч. Вес автомобиля – 1 950 кг, а запаса хода хватит на преодоление 650 км.