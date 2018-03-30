Вчера на трассе под Калининградом на полном ходу загорелся автомобиль.

Водитель выскочил на ходу из горящей иномарки на трассе Калининград-Правдинск. Этот дорожный инцидент произошел в минувший четверг, 29 марта.

Как сообщили свидетели ДТП, на полном ходу произошло возгорание автомобиля «Мазда». Водитель не растерялся и смог выскочить из горящего салона.

Автомобиль сгорел, но водитель остался цел и невредим.