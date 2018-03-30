Вчера на трассе под Калининградом на полном ходу загорелся автомобиль.
Водитель выскочил на ходу из горящей иномарки на трассе Калининград-Правдинск
30.03.2018 13:12
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Водитель выскочил на ходу из горящей иномарки на трассе Калининград-Правдинск. Этот дорожный инцидент произошел в минувший четверг, 29 марта.
Как сообщили свидетели ДТП, на полном ходу произошло возгорание автомобиля «Мазда». Водитель не растерялся и смог выскочить из горящего салона.
Автомобиль сгорел, но водитель остался цел и невредим.
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