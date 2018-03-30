Объявлены цены на новый седан Hongqi H5 на базе Mazda6

Китайская марка назвала предварительные цены новый седан, который станет доступен для покупки на рынке Китая в апреле.

За основу премиального китайского седана был взят Mazda 6 предыдущей генерации, но в отличие от донора китайская версия получила немного большие габариты.

Так размеры седана составляют 4935/1840/1470 мм, а расстояние между осями составит 2 830 мм. Силовая линейка премиальной модели будет представлена двухлитровым 158-сильным агрегатом, а также турбированными моторами объёмом 1,8 и 2.0 литра и мощностью 188 и 204 лошадиных силы.

Среди трансмиссии предложат шестискоростной автомат или механику, которые передадут крутящий момент на переднюю ось. В салоне Hongqi H5 будет присутствовать отделка из кожи и дерева.

Также в салоне будет информационно-развлекательная система с 11-дюймовым сенсорным экраном, а в списке оборудования предложат множество современных систем безопасности и помощи водителю. Стоимость автомобиля будет в пределах от 160 000 до 200 000 юаней. В переводе на российский рубль ценна составит от 1,47 до 1,8 миллиона рублей.