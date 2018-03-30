Кроссовер Acura MDX получил спортивную версию MDX A-Spec‍

Спортивная серия A-Spec добралась и до кроссовера Acura MDX. Ранее в такой модификации были представлены седаны ILX и TLX, а также кроссовер RDX.

Технически Acura MDX A-Spec не отличается от традиционной модели, но внешне кроссовер можно отличить по 20-дюймовым колесным дискам, иным бамперам с увеличенными возхозаборниками, задним диффузором и черными наконечниками выхлопной системы.

В салоне спортивного MDX присутствуют красного цвета акценты, металлические накладки на педали, вставки на панели выполненные под карбон и замшевая обивка кресел.

Японский кроссовер будет предлагаться в полноприводной версии с 294-сильным ДВС или 325-сильной гибридной силовой установкой.