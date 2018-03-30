В Удмуртии грузовик лоб в лоб протаранил легковушку. Это лобовое ДТП «Ниссана» и «МАЗа» произошло в четверг, 29 марта, на 24 км автодороги «Ижевск-Воткинск».

ГИБДД по Удмуртии установило, что водитель 1993 года рождения за рулем МАЗа выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с «Ниссаном», за рулем которого сидела женщина 1972 года рождения.

В результате соударения пострадала водитель легкового автомобиля, которая была доставлена в больницу с полученными травмами.