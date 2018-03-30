Ранним утром 30 марта в Тихорецке водитель иномарки погиб в ДТП на встречке.

Дорожно-транспортный инцидент с трагическим исходом произошел в Тихорецке утром 30 марта, в 06.50.

Как предварительно установили сотрудники ГИБДД, на ул. Чапаева в Тихорецке 33-летний мужчина за рулем Hyundai Accent совершил выезд на встречку, где протаранил в автомобиль Vortex под управлением 60-летнего водителя.

Виновник аварии получил серьезные травмы, от которых и скончался на месте происшествия.

Идет проверка обстоятельств ДТП.