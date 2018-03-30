Компания Seat в 2020 году выпустит первый кросс-купе

Первый в истории купеобразный кроссовер Seat появится уже в 2020 году, о чем рассказали представители компании в общении с журналистами.

Как рассказал глава отдела исследований и разработок Seat Маттиас Рабе, компания ведет разработку новой модели.

Новинкой станет кросс-купе, который окажется первым автомобилем в истории компании с таким типом кузова.

По габаритам новинка будет сопоставима с хэтчбеком Seat Leon. Дизайн автомобиля будет выполнен в стилистике концептуального прототипа Seat 20v20, представленного два года назад.

Позже у купеобразного кроссовера появится и заряженная версия.