На видео показали гонку болида Формулы-E с двумя самолетами

Конечно силы не равны и в таком заезде заранее сложно понять кто будет первым. Но в компании решили проверить возможности электрического гоночного автомобиля.

На полосу вывели болид Spark SRT_01E, мощность двигателя которого составляет 270 лошадиных сил, с одной стороны это немного, но нужно учесть, что масса болида всего 868 кг.

До первой «сотни» болид разгоняется за 3 секунды. Против болида выступило два самолета — Boeing 787 Dreamliner и Airbus A350. Результаты соревнований можно увидеть в ролике, который и опубликовала Qatar Airways.

Start your engine, ready, set, GO! Watch the thrilling race between a #QatarAirways @Airbus A350, a @BoeingAirplanes 787 Dreamliner and an ABB @FIAFormulaE race car. @thereal_JDA Who will win? #ABBFormulaE #QatarA350 #Qatar787 @HIAQatar pic.twitter.com/Awp4S80vTB

— Qatar Airways (@qatarairways) 29 марта 2018 г.