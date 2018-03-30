На видео показали гонку болида Формулы-E с двумя самолетами

В компании Qatar Airways решили устроить показательную гонку между пассажирским самолетом и болидом Формулы-Е.

Конечно силы не равны и в таком заезде заранее сложно понять кто будет первым. Но в компании решили проверить возможности электрического гоночного автомобиля.

На полосу вывели болид Spark SRT_01E, мощность двигателя которого составляет 270 лошадиных сил, с одной стороны это немного, но нужно учесть, что масса болида всего 868 кг.

До первой «сотни» болид разгоняется за 3 секунды. Против болида выступило два самолета — Boeing 787 Dreamliner и Airbus A350. Результаты соревнований можно увидеть в ролике, который и опубликовала Qatar Airways.