Продукция BRAVOIL: высококачественные масла для вашего авто

Сегодня часто можно услышать дискуссии о выборе надежного и качественного моторного масла. Обратили внимание автомобилисты и на сравнительно новый, но успевший зарекомендовать себя с лучшей стороны бренд BRAVOIL. Турал Маилов, основатель компании, считает важным моментом в бизнесе акцент на росте индустриализации. Это побуждает к расширению ассортимента и географии продаж.

Большие перспективы и долгосрочные планы

Компания выпускает разнообразную продукцию для обслуживания автомобилей и специальной техники. В данный момент на российском рынке заметны преимущественно предложения только в отношении первого пункта. Соответственно, требуется дополнительное изучение рынка, в том числе предпринимательского звена. Насколько бизнес готов инвестировать в качественную продукцию, работая при этом по правилам установленным компанией?

Представители BRAVOIL рады приветствовать всех, кто расположен к оптовым закупкам, умеет планировать объемы продаж и достигать поставленных целей в срок. Эти качества помогут избежать лишних расходов и исключить ситуацию с наличием нереализованного товара.

BRAVOIL регулярно расширяет номенклатуру масел, смазок и прочих продуктов для разнообразных транспортных средств: мотоциклов, катеров, тракторов. Владелец парка техники придет к продавцу многократно, если последний не подведет с качеством предложенных услуг и товара. Быть уверенным в продукте, компании позволяют также соответствие масел и допуски от крупных транспортных производителей. Среди них Mercedes Benz, Volvo, Renault и другие.

Производственные мощности BRAVOIL обслуживают розничных покупателей, промышленные предприятия. Продуктами компании пользуются крупные организации и корпорации, в том числе Emirates Airline, что можно считать важным показателем, при отсутствии рекламы на ТВ. Этот же факт подтверждает мнение о том, что перспективы компании строятся на планомерном изучении рынка, тонком подходе к потребностям клиента, качественной продукции.

Бизнес-модель BRAVOIL

Только за 2017 год у компании появилось 6 крупных дилеров в международной среде. Компания работает со странами Восточной Европы, СНГ, открыты представительства в Сербии, Грузии. Турал Маилов не видит границ для качественной, главное востребованной продукции. Предложенная руководителем модель бизнеса ориентирована на международный рынок. Несмотря на разницу законов, языков и других аспектов, предприятие находится в руках профессионалов, которые умеют управлять общественными процессами. Это тоже считается частью политики компании.

Вспомним небольшой фрагмент истории, когда моторное масло BRAVOIL только появилось на рынке. Именно целеустремленность новых сотрудников, которые верили в успешность предприятия, помогала в расширении ассортимента продукции. Интерес к бренду на самом деле всегда был велик, несмотря на то, что за кадром остаются вопросы тяжелой промышленности и других отраслей индустрии, где ГСМ играют важную роль. Ведь вместе с попытками улучшить качество материалов для механизмов, работающих в сложной среде, требуется регулярное обновление и обслуживающих средств. Именно они уменьшают трение, снижают реактивное воздействие температур и химического окружения. Не случайно сегодня многие автомобилисты высказываются о неизменно стойких качествах масла при различных погодных условиях.

В данный момент происходит поиск предпринимателей, заинтересованных в развитии собственного дела и имеющих достаточные возможности для этого. Для представителей бизнеса есть две формы взаимодействия: оптовые закупки, далее и в розницу, а также партнерское соглашение. Последнее требует от бизнесменов соблюдения некоторых правил. Одновременно с этим и ответственность компании перед ними выше.

Многие владельцы СТО, мелких магазинов специализированной продукции готовы покупать продукты компании оптом и в розницу не только по причине высокого качества продукции. А также следует отметить, что не меньше внимания уделяется организации логистики, благодаря чему, клиент всегда в курсе процесса производства, сборки, отправки груза и с помощью возможности отслеживания перевозки в курсе того, когда прибудет его груз.

Подводя итоги вышесказанного

Инвестиции в активно развивающийся бренд – это перспективные вложения, приносящие прибыль Вам и пользу клиентам. Принципы перспективы и прогресса, заложенные в концепцию бренда, не позволяют усомниться в том, что каждый приложивший усилия, сможет достичь успеха. Все это поддерживается неизменно хорошим качеством и налаженными механизмами поставок.