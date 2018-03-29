Смертельное ДТП в Тамбовской области, двое погибших

28 марта на 22-м километре автодороги «Тамбов-Пенза» произошло ДТП с трагическим исходом.

Смертельное ДТП произошло в Тамбовской области. Этот трагический инцидент произошел 28 марта на 22-м километре автодороги «Тамбов-Пенза». Погибли два человека.

Установлено, что на данном участке дороги 33-летняя автоледи на Lada Priora протаранила встречный автомобиль «Нива» под управлением 34-летнего мужчины.

В результате столкновения погибли водитель «Нивы» и 33-летний пассажир автомобиля Lada Priora. Также пострадали три человека, они находятся во второй клинической больнице имени Архиепископа Луки, это: пассажиры автомобиля «Нива», двое мужчин 27-ми лет, и водитель Lada Priora.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства трагедии.