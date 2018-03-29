Компания Acura представила новое поколение кроссовера Acura RDX

Презентация проходила в рамках автосалона в Нью-Йорке, который начал свою работу для журналистов 28 марта. Прототип кроссовера новой генерации был представлен в прошлом году на автосалоне в Детройте, а в Нью-Йорке состоялась презентация товарной версии.

Третье по счету поколение Acura RDX получила новую платформу, а также длиннее на 66 мм колесную базу. Создавался автомобиль с использование не менее 50% высокопрочной стали.

Среди особенностей нового шасси становится ровный пол под задними сидениями, новая задняя «пятирычажка» с адаптивными амортизаторами, а также передняя подвеска МакФерсон.

Моторная гамма теперь представлена новым турбированным мотором объёмом два литра, мощность которого составит 272 лошадиных сил, а показатель крутящего момента – 380 Нм. Этот двигатель становится заменой атмосферным моторам V6 с индексами J30Y1 и J35Z2.

В качестве трансмиссии для нового двигателя будет предлагаться десятискоростной автомат 10AT, который будет работать с полноприводной системой.

В списке базовой комплектации у кроссовера будет система предупреждения и предотвращения столкновений, система удержания кроссовера в полосе, а также адаптивный круиз-контроль.

Серийное производство нового RDX будет налажено на американском предприятии.