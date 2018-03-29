Мужчина явился с повинной в полицию вместе со своим адвокатом и объяснил, что не помнит свои поступки в деталях.

Голый угонщик с цветком сам пришел в полицию Иркутска. Напомним, 27 марта около 5 утра иркутянин разгуливал по кафе в обнаженном виде, а потом проник в чужую квартиру, завладел ключами и угнал автомобиль.

Мужчина сам явился с повинной в полицию вместе с адвокатом. Он извинился за свои поступки, но в деталях их не помнит.

Теперь ему грозит ответственность за появление голым в общественном месте, а также за незаконное проникновение в квартиру и угон авто.