Skoda назвала цены на кроссовер Skoda Kodiaq российской сборки

Российский офис чешской компании 29 марта назвал стоимость на кроссовер Skoda Kodiaq российской сборки, собираемый на производственной площадке «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

Сегодня была озвучена начальная цена автомобиля локальной сборки. Так, базовая комплектация кроссовера оценена в 1 339 000 рублей за вариант с 1.4-литровым двигателем TSI мощностью 125 лошадиных сил, с механикой и передним приводом.

В конце апреля компания озвучит цены на другие комплектации модели. Для заказа будут доступны варианты кроссовера с 1,4 и 2,0-литровым моторами с отдачей от 125 до 180 л.с.

Впервые российские автолюбители смогут купить автомобиль с двигателем 1.4 TSI как с передним, так и полным приводом. Производство Skoda Kodiaq осуществляется по методу полного цикла.