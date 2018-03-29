Трагическое ДТП произошло в Карымском районе Забайкалья вечером в среду, 28 марта. В аварии погиб водитель грузовика.
Страшная авария с двумя КамАЗами в Карымском районе унесла жизнь водителя
29.03.2018 12:19
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Страшная авария с двумя КамАЗами в Карымском районе унесла жизнь водителя. Это ДТП произошло в Забайкалье в среду, 28 марта,
Полиция установила, что два грузовика марки КамАЗ столкнулись на автомагистрали Дарасун – государственная граница МНР в Карымском районе Забайкалья. Там 26-летний водитель одного из грузовиков пошел на обгон и спровоцировал лобовое ДТП со вторым большегрузом.
В результате произошел переворот одного из «КамАЗов», его водитель погиб на месте аварии.
Сотрудники местного ГИБДД ведут административную проверку.
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