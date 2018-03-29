В Воронеже 25-летний водитель снес стелу «Песчаный лог» и попал в больницу

Минувшим вечером в Воронеже 25-летний водитель «Тойоты» снес стелу «Песчаный лог». В результате аварии парень попал в больницу.

Как сообщили в городском отделе пропаганды ОБДПС ГИБДД, 28 марта около 21:00 25-летний парень за рулем «Тойоты Чайзер» не справился с управлением в сложных погодных условиях.

В результате машина ушла в занос и врезалась в стелу «Песчаный лог». Водитель получил сочетанную травму и попал в больницу.