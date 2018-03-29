Nissan официально представил седан Altima нового поколения

На открывшемся сегодня автосалоне в Нью-Йорке компания Nissan провела презентацию нового поколения седана Altima, известного на других рынках под названием Teana. Автомобиль новой генерации получил изменения во внешности и теперь его стилистика «позаимствована» от концепта Nissan Vmotion 2.0.

В экстерьере теперь есть V-образная радиаторная решетка, а также светодиодная оптика, а в салоне теперь установлен восьмидюймовый экран информационно-развлекательной системы, а также семидюймовый экран панели приборов.

Габариты седана составляют: 4 900/1 852/1 440 мм, а размер колесной базы — 2 824 мм. Что касается технической оснащенности, то седан Altima нового поколения стал первой моделью компании, которая получила бензиновый турбированный двигатель VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия (от 8:1 до 14:1).

Впервые этот силовой агрегат был представлен в новом Infiniti QX50. Его мощность составляет 248 лошадиных сил при 370 Нм. О расходе топлива не сообщается. Еще линейка двигателей будет представлена 4-цилиндровым 2,5-литровым мотором, мощностью 188 лошадиных сил, хотя у предшественника отдача мотора составляла 179 л.с.

Несмотря на увеличение мощности двигатель стал экономичнее. 3,5-литровый шестицилиндровый двигатель больше для седана доступен не будет. Среди трансмиссий для двигателей будет предлагаться только вариатор Xtronic. Система привода будет как на переднюю, так и на обе оси.

В списке оборудования нового Nissan Altima появилась система полуавтономного вождения ProPilot, система автоматического торможения при движении задним ходом, система слежения за слепыми зонами, а также камера кругового обзора. На американском рынке новое поколение Nissan Altima в продажу поступит осенью.