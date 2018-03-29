Опубликованы подробности про семиместный кроссовер Chery Tiggo 8

Chery готовит к выходу на китайский авторынок новый кроссовер, который был рассекречен около двух месяцев назад, но во время презентации все подробности рассекречены не были.

При этом теперь производитель опубликовал подробности про семиместный кроссовер Chery Tiggo 8, который получил габариты сопоставимые с Skoda Kodiaq.

Длина новинки составляет 4 700 мм, ширину – 1860 мм, высоту – 1746 мм, а расстояние между осями будет 2 710 мм.

В основе автомобиля располагается платформа, на которой основаны Tiggo 5X и Tiggo 7. Линейка двигателей будет представлена 1,5-литровым двигателем мощностью 147 лошадиных сил.

В качестве трансмиссии предложат шестискоростной робот с двойным сцеплением и механическую коробку передач. Системы полного привода у автомобиля не будет.

Посадочная формула кроссовера Chery Tiggo 8 2+3+2. Размер багажного отделения составляет 892 литра, а при сложенных задних сидениях – 1 932 литра. Премьерный показ Chery Tiggo 8 состоится на автосалоне в Пекине, тогда же будет объявлен и старт продаж.