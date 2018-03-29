Chery готовит к выходу на китайский авторынок новый кроссовер, который был рассекречен около двух месяцев назад, но во время презентации все подробности рассекречены не были.
Опубликованы подробности про семиместный кроссовер Chery Tiggo 8
При этом теперь производитель опубликовал подробности про семиместный кроссовер Chery Tiggo 8, который получил габариты сопоставимые с Skoda Kodiaq.
Длина новинки составляет 4 700 мм, ширину – 1860 мм, высоту – 1746 мм, а расстояние между осями будет 2 710 мм.
В основе автомобиля располагается платформа, на которой основаны Tiggo 5X и Tiggo 7. Линейка двигателей будет представлена 1,5-литровым двигателем мощностью 147 лошадиных сил.
В качестве трансмиссии предложат шестискоростной робот с двойным сцеплением и механическую коробку передач. Системы полного привода у автомобиля не будет.
Посадочная формула кроссовера Chery Tiggo 8 2+3+2. Размер багажного отделения составляет 892 литра, а при сложенных задних сидениях – 1 932 литра. Премьерный показ Chery Tiggo 8 состоится на автосалоне в Пекине, тогда же будет объявлен и старт продаж.