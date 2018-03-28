Российское подразделение китайской компании объявляет о действии спецпредложений на покупку своих автомобилей, в том числе и рассрочке.
Кроссоверы Chery в России стали доступны в рассрочку
28.03.2018 19:25
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Как сообщили в пресс-службе компании, предложение «Рассрочка на 36 месяцев» предполагает первоначальный взнос в размере 50% и более, а остаток делят равными частями на 36 месяцев.
Это предложение будет действительно для кроссоверов Chery, выпущенных в 2016 и 2017 году. Кроме этого дополнительную скидку при покупке автомобилей можно получить, использовав программу трейд-ин.
Больше информации о предложениях можно узнать у официальных дилеров марки в России.
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