Компания Jaguar представила очень быстрый кроссовер Jaguar F-Pace‍

Компания Jaguar для своего первого кроссовера выпустила «заряженную» версию, которая получила 550-сильный мотор и приставку к названию SVR.

На автосалоне в Нью-Йорке был представлен «заряженный» Jaguar F-Pace. Модель получила большое количество технических улучшений по сравнению с классическим кроссовером и некоторые изменения во внешности.

Под капотом F-Pace SVR установили пятилитровый V8 с 550-сильной отдачей. Этот мотор способен разогнать кроссовер от 0 до 100 км/ч за 4,1 секунды.

Максимальная скорость британской новинки составляет 283 км/ч. В модели установили спортивную выхлопную систему, более мощную тормозную систему и модернизированную подвеску.

Также в кроссовере есть задний электронный дифференциал Jaguar (EAD) и полный привод. Внешне F-Pace SVR можно будет узнать по 21 или 22-дюймовым колесным дискам, большим воздухохаборникам, спойлеру и иным колёсным аркам. Прием заказов на Jaguar F-Pace SVR уже начался и за него просят от 85 094 евро.