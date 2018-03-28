Volkswagen представила большой пикап на базе Volkswagen Teramont

В Нью-Йорке состоялся еще один премьерный показ автомобиля от Volkswagen. В Нью-Йорке ранее дебютировал пятиместный Atlas/Teramont, а также состоялась презентация большого пикапа.

Модель также как и пятиместный кроссовер, была представлена в качестве концепта. Новый большой пикап получил название Atlas Tanoak и основан он на платформе семиместного Atlas/Teramont. Длина пикапа составляет 5 436 мм, что на 381 мм больше, чем у соплатформенника.

Ширина превышает два метра, а высота составляет 1 829 мм. Расстояние между осями будет 3 251 мм. В представлен концепте установлен шестицилиндровый двигатель объёмом 3,6 литра.

Мощность силового агрегата составляет 280 лошадиных сил при 360 Нм крутящего момента. Пару мотору составляет восьмискоростной автомат и система полного привода 4Motion.

Разгон Volkswagen Atlas Tanoak до 100 км/ч будет за 8,5 секунды. Когда Volkswagen Atlas Tanoak станет серийным пока не сообщается.