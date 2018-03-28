Volkswagen Atlas Cross Sport официально представлен в Нью-Йорке

Немецкий автопроизводитель провел официальную презентацию новой версии своего кроссовера, которая получила название Volkswagen Atlas Cross Sport. На автосалоне в Нью-Йорке был представлен концепт модели, товарная версия которой появится в следующем году.

Серийное производство новинки будет налажено на предприятии компании в США, где осуществляется сборка семиместного Atlas/Teramont.

Volkswagen Atlas Cross Sport это по сути предвестник пятиместной версии кроссовера, который получил купеобразный кузов и иное оформление передней части, а также фар.

Новинка получила 22-дюймовые колесные диски, а в салоне расположилась информационно-развлекательная система с сенсорным экраном, под которым находится сенсорная панель. С помощью последней можно управлять некоторыми функциями автомобиля.

В основе кроссовера располагается платформа MQB. Длина новинки составляет 4 846 мм, что становится на 190 мм меньше, чем у семиместного варианта. Ширина выросла на 40 мм и составляет 2 029 мм, а высота – 1 734 мм, что на 44 мм меньше. Расстояние между осями будет 2 979 мм.

Концепт оснащен гибридной силовой установкой, в составе которой расположился 276-сильный атмосферный мотор и два электромотора. Суммарная отдача установки составляет 359 лошадиных сил при 670 Нм крутящего момента.

Разгон кроссовера до первой сотни будет за 5,4 секунды, а максимальная скорость составит 209 км/ч. Только на одной электротяге автомобиль проедет 42 км, а подзарядить батареи можно будет и от обычной розетки.